Клинтон поддержала процедуру импичмента Трампа

Бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон поддержала начало проведения процедуры импичмента президента США Дональда Трампа. Как передает Газета.Ru, об этом сообщает People.

Он оценила обстоятельства, которые привели к решению Конгресса провести импичмент, как «чрезвычайную ситуацию». Политик также назвала президента России Владимира Путина другом Трампа, от которого «необходимо защищаться».

Клинтон также заявила, что не может дать однозначного ответа относительно того, как много времени у нее ушло на принятие такого решения.

В 2016 году Клинтон являлась оппонентом Трампа в президентской гонке.