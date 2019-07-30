Климкин рассказал, что при встрече жмет руку российскому коллеге

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин опроверг информацию украинских СМИ о том, что якобы поругался с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Париже.

Ранее украинское издание Лига.net сообщило, что встреча в «нормандском формате» (Франция, Германия, Россия и Украина) 3 марта 2016 года в Париже закончилась руганью между главами МИД России и Украины.

В интервью агентству «Укринформ» глава МИД Украины сообщил, что на встрече в Париже обсуждал с Лавровым судьбу осужденных в РФ украинцев.

«Мы не дрались, но это был очень эмоциональный момент…. В какой-то момент я действительно бросил через стол бумаги», — сказал Климкин.

Глава МИД Украины добавил, при встрече жмет руку российскому коллеге. «Это не значит, что мы лично хорошо относимся друг к другу, но, тем не менее, мы жмем руки как представители двух стран, которые должны разговаривать друг с другом», — добавил Климкин.

Он подчеркнул, что Киеву нужно сохранять контакт с Москвой для освобождения осужденных в России украинцев.