Климкин пожаловался на «теневую политику» Украины

Бывший глава МИД Украины Павел Климкин сказал, что теперь страну будут вспоминать не только «в контексте коррупции и теневой экономики» — к этому прибавится еще и «теневая политика».

Климкин сказал, что теневая политика не менее опасна, чем теневая экономика. Он призвал сделать ее более честной с помощью объективных расследований.

«Сильно много вокруг нас тени, очень хочется под солнце», — написал политик в своем Twitter.

Ранее Климкин заявил об исторической роли Киева в запуске процедуры импичмента американского лидера Дональда Трамп

то тенеану будут вспоминать не только «в контексте коррупции и теневой экономики» — к этому прибавится еще и «теневая политика».вая политика не менее опасна, чем теневая экономика. Он призвал сделать ее более честной с помощью объективных расследований.

«Сильно много вокруг нас тени, очень хочется под солнце», — написал политик в своем  Twitter.

Ранее Климкин заявил об исторической роли Киева в запуске процедуры импичмента американского лидера Дональда Трампа (aif.ru)

| 2019-09-29T17:55:37+00:00 29 сентября 2019, 19:16|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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