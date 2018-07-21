Климкин назвал референдум по Донбассу «репетицией развала» Украины

«Россию Донбасс совсем не интересует, и наши, украинские граждане в Донбассе, конечно, тоже. Вспомните российские пассажи о федерализации Украины, и вы сразу поймете, что это не про Донбасс. Это своего рода «репетиция», которую кремлевский режим будет толкать, чтобы развалить нашу страну. Им это не удастся», — заявил Климкин.

Министр добавил, что не верит в честное волеизъявление жителей региона, если референдум пройдет «под давлением» России.»Никто, буквально никто не верит в любую возможность свободного и честного волеизъявления в Донбассе в условиях российской оккупации», — добавил Климкин.

Ранее опрошенные РИА Новости эксперты выразили мнение, что Киев и страны Запада не согласятся на предложение о проведении в регионе референдума из-за опасений, что ДНР и ЛНР проголосуют за независимость. При этом они отметили, что сама идея хорошая, потому что направлена на поиск возможности урегулирования, а не войны.