Климкин назвал референдум по Донбассу «репетицией развала» Украины

Референдум на Донбассе невозможен с политической и юридической точек зрения и по сути является репетицией развала Украины, заявил министр иностранных дел страны Павел Климкин.
Так он отреагировал на сообщения СМИ о том, что президент России Владимир Путин якобы предложил американскому коллеге Дональду Трампу провести референдум под эгидой международных организаций, на котором жители самопровозглашенных ДНР и ЛНР выскажутся о статусе территорий.

«Россию Донбасс совсем не интересует, и наши, украинские граждане в Донбассе, конечно, тоже. Вспомните российские пассажи о федерализации Украины, и вы сразу поймете, что это не про Донбасс. Это своего рода «репетиция», которую кремлевский режим будет толкать, чтобы развалить нашу страну. Им это не удастся», — заявил Климкин.

Министр добавил, что не верит в честное волеизъявление жителей региона, если референдум пройдет «под давлением» России.»Никто, буквально никто не верит в любую возможность свободного и честного волеизъявления в Донбассе в условиях российской оккупации», — добавил Климкин.

Ранее опрошенные РИА Новости эксперты выразили мнение, что Киев и страны Запада не согласятся на предложение о проведении в регионе референдума из-за опасений, что ДНР и ЛНР проголосуют за независимость. При этом они отметили, что сама идея хорошая, потому что направлена на поиск возможности урегулирования, а не войны.

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| 2018-07-21T13:43:01+00:00 21 июля 2018, 15:30|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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