Кличко заявил, что будет отстаивать право киевлян выбрать руководителя города исключительно в правовом поле

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что возможное отстранение его от должности главы Киевской городской государственной администрации будет незаконным, сообщает РИА Новости.

Ранее в среду шеф-редактор украинского издания «Обозреватель» Орест Сохар сообщил, что офис президента Украины Владимира Зеленского хочет сместить мэра Киева Виталия Кличко с его второй должности главы Киевской городской государственной администрации (КГГА) и уже попросил правительство сделать соответствующее представление. Кабмин Украины подтвердил получение письма из офиса президента. По украинскому законодательству, мэры городов избираются жителями на голосовании. Главу КГГА назначает и увольняет своим указом президент по представлению правительства.

«Я убежден, если это произойдёт, это будет противоречить закону. Мы все хотим жить по законам… Если такие шаги будут сделаны — соответственно я буду отстаивать не свои интересы, а право киевлян выбрать руководителя города исключительно в правовом поле», — заявил Кличко в пятницу на пресс-конференции.