Кличко собрался баллотироваться в мэры Киева

Действующий киевский мэр Виталий Кличко объявил, что вновь поучаствует в гонке за кресло мэра города. Об этом он сообщил «112 Украина».

По словам Кличко, он принял такое решение, чтобы довести до конца некоторые планы по усовершенствованию Киева.

Он рассказал, что хочет построить украинский Диснейленд, Подольско-Воскресенский мост и реализовать другие проекты.

Ранее сообщалось, что Кличко перестало интересовать кресло мэра Киева. Он отметил, что его не интересуют руководящие должности, но ему нравятся различные изменения в городе от реализации проектов.

| 2019-08-20T22:57:08+00:00 20 августа 2019, 23:06|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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