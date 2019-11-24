Клаус Йоханнис переизбран президентом Румынии на второй срок

Действующий президент Румынии Клаус Йоханнис победил в воскресенье во втором туре выборов главы государства в республике, набрав 66,5% голосов.

Как передает Report, со ссылкой на ТАСС, он выступал кандидатом от Национал-либеральной партии (НЛП).

Данные экзитпола сообщил сразу после закрытия избирательных участков в 21:00 Румынский институт оценок и стратегии (IRES). Соперник Йоханниса, лидер Социал-демократической партии (СДП) Виорика Дэнчилэ получила 33,5% голосов.

Явка составила 49,84% зарегистрированных избирателей.

Таким образом, Клаус Йоханнис, по данным экзитпола, переизбран президентом Румынии на следующий пятилетний срок.