Классика от мировых звезд: в Баку проходит юбилейный фестиваль Мстислава Ростроповича

В Баку начался Х Международный фестиваль Мстислава Ростроповича, организованный Фондом Гейдара Алиева, Министерством культуры Азербайджана и Фондом Мстислава Ростроповича.

Как сообщает #, торжественная церемония открытия фестиваля состоялась в Азгосфилармонии.

Выступая на открытии, Министр культуры Азербайджана Абульфас Гараев сказал, что фестиваль стал доброй традицией в культурной жизни нашей страны. Он выразил признательность Первому вице-президенту Азербайджана, президенту Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой и руководителю Фонда Мстислава Ростроповича Ольге Ростропович за инициативу проведения и организацию данного музыкального праздника.

Также министр рассказал гостям о неоценимом вкладе семьи Ростроповичей в азербайджанскую музыку.

Официальная часть завершилась, и фестиваль объявили открытым.

Азербайджанский государственный симфонический оркестр имени Узеира Гаджибекова под управлением художественного руководителя и главного дирижера, народного артиста Рауфа Абдуллаева исполнил симфоническую увертюру «Эгмонт» Л. Бетховена, Концерт для скрипки с оркестром П.Чайковского, Концерт N2 для фортепиано с оркестром И.Брамса. В качестве солистов вечера выступили Сергей Крылов (скрипка, Россия) и Александр Канторов (фортепиано, Франция).

Ежегодно на фестиваль Мстислава Ростроповича в Баку приезжают прославленные музыканты. В этом году это солисты и коллективы из России, Германии, Швейцарии, Испании и ряда других стран.

Как обычно, фестиваль пройдет на нескольких площадках. Основные концерты запланированы на главной сцене во Дворце Гейдара Алиева, другие – в Азгосфилармонии, Бакинской музыкальной академии, Театре оперы и балета.

Сегодня в рамках фестиваля состоится концерт Камерного оркестра Лозанны – одного из самых известных камерных оркестров Европы. Музыканты из Швейцарии выступят в филармонии. В качестве солиста выступит пианист Ефим Бронфман, дирижер — Джошуа Вайлерштайн.

Среди прочих произведений коллектив исполнит три миниатюры для струнного оркестра Кара Караева.

Вечер фортепианной музыки с участием пианиста — виртуоза Бориса Березовского состоится 24 апреля, также на сцене Азгосфилармонии. В программе концерта — произведения П. Чайковского, С. Рахманинова, Н. Метнера, А. Скрябина.

Азербайджанский государственный академический театр оперы и балета имени М. Ф. Ахундова представит в рамках фестиваля выступление артистов Театра балета Бориса Эйфмана. Санкт-Петербургский государственный академический театр 25 апреля впервые представит бакинцам и гостям столицы одну из своих самых популярных постановок — «По ту сторону греха».

Балет, поставленный Борисом Эйфманом на музыку Р.Вагнера, М.Мусоргского, С.Рахманинова, стал новым пластическим прочтением хореографом романа Ф.М.Достоевского «Братья Карамазовы». Кардинально переработав свой собственный спектакль «Карамазовы» 1995 года, также поставленный по бессмертному произведению русской литературы и снискавший всемирное признание, Борис Эйфман создал эмоциональную интеллектуально насыщенную балетную психодраму.

Два заключительных дня фестиваля пройдут во Дворце Гейдара Алиева. 26 апреля состоится концерт Азербайджанского государственного симфонического оркестра им. Уз. Гаджибекова под руководством заслуженного артиста Азербайджана Фуада Ибрагимова (солист Пабло Феррандес), а 27 апреля, программу фестиваля закроет выступление оркестра и хора MünchenKlang из Германиии. За пульт дирижера встанет Томас Хефеле, в качестве солистки выступят Анна Кармазин (сопрано) и Людвиг Миттельхаммер (баритон).