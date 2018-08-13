Классическая азербайджанская геополитика оправдывает себя и на этот раз

Недавно в своем интервью РИА Новости глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров заявил, что состоявшиеся на днях в Брюсселе контакты с руководством Евросоюза продемонстрировали верность и оправданность подобного подхода.

«Процесс развивается в правильном направлении и выведет нас на подписание «большого соглашения» двух равноправных партнеров — Азербайджана и Евросоюза», — сказал Эльмар Мамедъяров.

Другими словами, министр намекнул на то, что совсем скоро, отношения Азербайджана и ЕС выйдут на новый уровень. Естественно, что подобные заявления со стороны официальных представителей Азербайджана звучали не раз, но одно дело просто заявления, не отражающие реальность, а другое, когда заявления подтверждаются определенными процессами, которые происходят в стране.

Ни для кого не секрет, что до конца 2018 года должно быть подписано новое стратегическое соглашение между Азербайджаном и ЕС. Как отмечали дипломатические источники, переговоры в этом направлении идут, и согласовывается каждый пункт. Азербайджан смог проявить характер и частично заставить ЕС применить индивидуальный подход к Азербайджану.

До этого ЕС активно продавливал свою позицию по расширению Ассоциативного соглашения с ЕС, но после ряда событий, которые привели к катастрофической ситуации в Украине, где прозападный вектор был воспринят в штыки со стороны Кремля, и официальная Москва заставила ЕС считаться и с ее интересами на постсоветском пространстве. Другой вопрос, какими методами это достигалось, жесткими и не соответствующими международному праву, но так или иначе Россия смогла посадить за стол переговоров в вопросе Украины Германию и Францию.

Возвращаясь к вопросу отношений Азербайджана и ЕС. На сегодня между сторонами действует подписанный документ «Соглашение о партнерстве и сотрудничестве» от 22 апреля 1996 года в Люксембурге, и который вступил в силу 1 июля 1999 года.

Переговоры по новому соглашению начались 7 февраля 2017 года после визита Президента Ильхама Алиева в Брюссель 6 февраля. Новое соглашение будет соответствовать принципам, одобренным в 2015 году в рамках пересмотра Европейской политики соседства, и предложит обновленную основу для политического диалога и взаимовыгодного сотрудничества между ЕС и Азербайджаном. 25 апреля 2017 года стартовал новый этап переговоров между Азербайджаном и Евросоюзом о заключении соглашения.

Камнем преткновения между Азербайджаном и ЕС, и в целом с Западом – это политзаключенные, особенно остро странами ЕС ставился вопрос в отношении председателя партии РеАл Ильгара Мамедова. Официально Азербайджан отказывается признавать наличие в стране политзаключенных, что не воспринимается западными странами. Текущее положение дел отражалось и на экономической составляющей. Западные страны не инвестируют и не работают в странах, где, по их мнению, отсутствуют независимые суды, свобода слова и есть фактор политзаключенных.

Сейчас, когда президент страны взял курс на развитие отношений с западными странами и в канун визита канцлера Германии Ангелы Меркель в Баку, председатель партии РеАл Ильгар Мамедов, по решению шекинского Апелляционного суда вышел на свободу. Видимо это и было одним из условий в новых соглашениях между Азербайджаном и ЕС.

Сразу после этой новости генеральный секретарь Совета Европы Торбьерн Ягланд сделал заявление.

«Следует поприветствовать известие о том, что Апелляционный суд Шеки в Азербайджане сегодня принял решение об освобождении Ильгара Мамедова после более чем пяти лет заключения», — говорится в заявлении Т. Ягланда.

Улучшение отношений Азербайджана с западными странами, будет неоднозначно восприниматься со стороны соседей. А именно, речь идет о России, Иране и теперь уже Турции, которые на сегодня остались под санкциями и давлением США. Текущее развитие геополитического состояния открывает для Азербайджана большие возможности геополитического маневрирования. По сути – это классическая азербайджанская геополитика: играть на противоречиях крупных региональных и не региональных игроков.

Противостояние между Россией и США, США и Ираном, США и Турцией создает прекрасную почву для повышения роли и статуса Азербайджана на международной арене, а также возможность, спекулируя финансовым присутствием, добиваться все больше инвестиций разных сторон. Поэтому нынешнее геополитическое положение в мире полностью соответствует интересам Азербайджана. Как бы цинично это не звучало: для маленькой страны текущее положение дел создает большие возможности, которыми надо воспользоваться, что и начал делать Азербайджан.

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