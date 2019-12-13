Китайское чудо или стратегическая угроза?

Китай – это растущая сила в мире. Не зря основные американские центры считают Китай реальной угрозой мира. Естественно, что американцы исходят из своего мировоззрения. Особенно это касается экономической составляющей, так как именно Китай сегодня способен оспаривать экономическое и политическое преимущество США в мире. Словом, Китай один из трех главных финансовых центров мира (остальные два – это США и ЕС).

Наступление Китая наблюдается не только в экономической плоскости, но и в дипломатической, особенно это касается ООН. Сегодня в мире есть огромное количество политиков, экспертов, аналитиков, которые критикуют эту организацию за неэффективность работы и двойных стандартов. Одним из таких является президент США Дональд Трамп, который значительно сократил дотации ООН и свел к нулю международный авторитет этой организации.

Подобное отношение президента США к ООН и ее институтам, дало Китаю больше возможностей для маневра. После прихода к власти в Китае Си Цзиньпина в 2012 году, страна резко увеличила свои расходы на ООН и стала вторым донором после США, что «открыло двери» на руководящие должности китайским дипломатам. В следующем году страна войдет в Комиссию ревизоров в составе трех человек, которая следит за счетами ООН.

Помимо всего этого Китай является одним из членом СБ ООН, и в Пекине намерены сделать, так, чтобы большинство стран придерживались его мнения. Как отмечают американские дипломаты, «в закулисных комнатах ООН дипломаты Китая демонстрируют большую готовность «напрячь мышцы», а их западные коллеги — дать отпор».

Во время «холодной войны» подобной методологией для расширения своего влияния пользовался СССР. ООН был одной из линий дипломатической конфронтации и собирал вокруг себя «левые» государства, которых финансово и идеологически поддерживал. Сейчас же дело Советов продолжает Китай. Другой вопрос, что этими же механизмами пользуются и США в принятии тех или иных решений. Хотя приход на этот «рынок» Китая говорит совсем об иных тенденциях.

Как отмечают разные наблюдатели, сегодня ООН превратилась в поле битвы для конкурирующих представлений о международном порядке. Интересы Китая охватывают широкий спектр деятельности ООН, начиная от прав человека до вопросов, связанных с экономическим развитием. А с чего вдруг Китай так активизировался?

Проблема в том, что любое однопартийное государство сидит на мине замедленного действия, необходимо обезопасить себя во всех направлениях, откуда может исходить угроза. ООН — одна из тех организаций, где противники Китая могут развернуть широкомасштабную кампанию против руководящей партии этой страны. Одним из таких примеров является проблема мусульманского этнического меньшинства уйгуров. Ни для кого не секрет, что Китай проводит политику ассимиляции уйгуров, причем в самой жесткой форме.

В октябре месяце представитель Великобритании в ООН Карен Пирс опубликовала заявление, подписанное 22 странами, включая Америку, в котором содержится призыв к беспрепятственному доступу ООН в лагеря для заключенных в дальнем западном регионе Китая, Синьцзяне. Что привело к дипломатической войне на полях ООН.

Китайские дипломаты начали убеждать десятки стран, в основном ближневосточные мусульманские, подписать встречное заявление, в котором действия Китая в Синьцзяне представляются как «просвещенная попытка борьбы с терроризмом и искоренение религиозного экстремизма».

Тем не менее, итогом этой войны стало то, что посол Великобритании в ООН Джонатан Аллен написал на своей странице Twitter: «Сегодня многие страны оказались под сильным давлением. Но мы должны отстаивать наши ценности и права человека».

Активность Китая в ООН не заканчивается только лишь защитой себя. Наоборот, китайцы закрепляются в ООН на перспективу, речь идет об их будущей военно-политической экспансии. Китай в последние годы занимает первое место по инвестированию тех или иных государств или же выделения кредитов.

На данный момент большинство стран Центральной и юго-восточной Азии «по уши» в долгах Пекину, что позволяет китайцам вольготно чувствовать себя в этих регионах. Причем перспектив выплатить долги у этих государств не предвидится и, возможно, Пекин намерено бросил эти страны в долговую яму.

Но у Китая есть «своя Франция». Во времена господства Великобритании во всем мире, концепция Франции заключалась в том, что практически во всех колониях мира, она поддерживала антиколониальные движения против британцев. Так, сегодня главным конкурентом Китая является Япония, которая пытается не допустить роста влияния Китая в мире. Иными словами, в мире будет наблюдаться борьба и геополитическая конкуренция не только между западными странами, но среди таких стран как Китай и Япония.