Китайским актерам запретили участвовать в церемонии вручения кинопремий на Тайване

Власти Китая заявили в среду, что они запретят китайским актерам участвовать в церемонии вручения премий «Золотая лошадь» на Тайване, которые считаются одной из самых престижных наград в азиатской киноиндустрии, сообщает Голос Америки.

Фильмы китайского производства также не смогут участвовать в церемонии.

Короткое объявление, размещенное в микроблоге газеты China Film News, аффилированной с правительственным кинорегулятором, не содержит причин такого решения.

Однако оно было сделано на фоне усиления напряженности в связи с отказом Тайваня признать себя частью китайской территории, которая в конечном итоге должна попасть под управление Пекина.