Китайским актерам запретили участвовать в церемонии вручения кинопремий на Тайване

Власти Китая заявили в среду, что они запретят китайским актерам участвовать в церемонии вручения премий «Золотая лошадь» на Тайване, которые считаются одной из самых престижных наград в азиатской киноиндустрии, сообщает Голос Америки.

Фильмы китайского производства также не смогут участвовать в церемонии.

Короткое объявление, размещенное в микроблоге газеты China Film News, аффилированной с правительственным кинорегулятором, не содержит причин такого решения.

Однако оно было сделано на фоне усиления напряженности в связи с отказом Тайваня признать себя частью китайской территории, которая в конечном итоге должна попасть под управление Пекина.

| 2019-08-07T13:55:34+00:00 7 августа 2019, 14:56|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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