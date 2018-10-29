Китайский «План Маршала» для Евразии

Китайские нефтяные компании China National Petroleum Corp. (CNPC) и China Petrochemical Corp. отказались от поставок нефти из Ирана в ноябре, об этом сообщили источники газеты The Wall Street Journal. Отмечается, что ранее Китай покупал у Ирана около 600 тысяч баррелей в день.

Комментируя # санкции Китая по отношению к Ирану, экономист Василий Колташев сказал, что китайское руководство пытается не провоцировать страшный удар США и разрыв торговых отношений между государствами.

«Китай боится, что США пойдут до конца в программе Трампа и, таким образом, их продукты будут удалены с американских рынков, что даст возможность американскому импортозамещению, а также откроет дверь индийским и индокитайским заменителям китайской продукции. И, таким образом США смогут удержать под своим влиянием азиатский тихоокеанский регион, отдав им долю китайского рынка», — отметил эксперт.

По его словам, вполне возможно, что Китай не пойдет на ссору с Тегераном и не откажется полностью от экономических отношений с Ираном.

«Потому что на сегодня на евразийском континенте не так много сильных стран, которые готовы пойти на коалицию против США. Поэтому полноценного дистанцирования Китая от Ирана не стоит ожидать. Что такое китайские демонстративные санкции? Ранее подобные санкции они вводили против Северной Кореи, но им от этого было ни холодно, ни жарко. Как они получали помощь от Китая, так и получают. Китай может объявить что-то, но не факт, что выполнит», — подчеркнул он.

Колташев добавил, что возможно, Китай и приостановит закупку нефти, но отношения с Ираном сохранит.

«Хотя, это их не спасет от американского давления. Трамп сделает все, чтобы Китай прижать. Нужно смотреть в экономику, а в экономике стратегически важно для США выбить китайские товары из рынка», — сказал он.

Эксперт также добавил, что экономическими механизмами невозможно преодолеть присутствие китайских товаров, их надо «разгребать» политическими методами.

«Экономически Китай выиграл конкуренцию, а конкуренция – это не перманентное явление, там главное, кто побеждает, а кто побеждает в конкурентной борьбе, тот становится главным и его можно выбить только политически. Да, это выбивает либеральную модель экономики. Современная экономика, это немного математики и очень много политики», — считает аналитик.

Говоря о путях выхода для Китая из сложившейся ситуации, эксперт сказал, что для Китая остается только один сценарий – «План Маршала» для Евразийского континента.

«Для них нужно сделать так, чтобы страны Евразии поднимали свои экономики и соответственно потребительский спрос. Теоритически в Пекине это понимают, и только они на континенте имеют все возможности для реализации этого процесса», — резюмировал он.

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