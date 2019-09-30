Китайский энергогигант PetroChina обнаружил крупное месторождение нефти

Китайский энергогигант PetroChina, дочернее предприятие национальной нефтегазовой корпорации CNPC, обнаружил крупное месторождение нефти в бассейне Ордос на северо-западе страны с запасами более 1 миллиарда тонн, следует из сообщения на сайте компании.
Месторождение обнаружено в уезде Цинчэн городского округа Цинъян провинции Ганьсу. Объем доказанных запасов нефти достигает 358 миллионов тонн, а предполагаемые запасы оцениваются в 693 миллиона тонн.
Ожидается, что в этом году на месторождении будет добыто около 640 тысяч тонн нефти, а в ближайшем будущем годовой объем добычи достигнет 3 миллионов тонн.
Помимо этого, компания сообщила об обнаружении месторождения сланцевого газа в Сычуаньском нефтегазоносном бассейне. В уездах Чаннин и Вэйюань были обнаружены геологические запасы сланцевого газа в 740,9 миллиарда кубометров. Компания планирует в этом году  ()добыть 7,7 миллиарда кубометров сланцевого газа. (РИА Новости)
| 2019-09-30T09:38:08+00:00 30 сентября 2019, 12:43|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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