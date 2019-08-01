Китайские военные заявили о готовности обеспечить стабильность в Гонконге

Это первый комментарий главы военного гарнизона с начала массовых демонстраций в Гонконге. В Гонконге с июня не прекращаются протесты против внесения поправок в закон об экстрадиции, первоначально они были мирными, однако с каждым разом столкновения на улицах города становятся все более ожесточенными, уже пострадали десятки человек. На прошлой неделе в сети появились слухи о том, что армия возьмет под охрану ряд правительственных зданий после того, как демонстранты подвергли актам вандализма и осквернили здание канцелярии центрального правительства КНР в Гонконге. Однако администрация Гонконга назвала эту информацию не соответствующей действительности.