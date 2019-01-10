Китайские власти разрешили тысячам этнических казахов покинуть страну

Китай разрешил двум тысячам этнических казахов отказаться от китайского гражданства и покинуть «центры перевоспитания» в Синьцзян-Уйгурском автономном районе, информирует агентство «Анадолу».

Как сообщили в МИД Казахстана, по прибытии в Казахстан этнические казахи смогут подать заявление на получение гражданства или вида на жительство.

В сообщении не указывается, каким группам казахов и по каким причинам будет разрешено отказаться от гражданства Китая.

Власти Китая пока не прокомментировали информацию.

Китайские власти ведут масштабную идеологическую кампанию в регионе: сотни тысяч человек под предлогом обучения отправляют в лагеря, которые Пекин называет «центрами перевоспитания».

Всего в лагерях КНР содержатся сотни тысяч мусульман, в том числе этнических уйгуров, казахов, киргизов и татар.

Подобная политика Китая вызвала обеспокоенность в казахском обществе.

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