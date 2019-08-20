Китайские СМИ рассказали, как Су-57 усложнит жизнь США

С появлением на мировом рынке российского истребителя пятого поколения Су-57Э монополия американских F-35 подойдет к концу, пишет китайский портал Sohu

С началом продаж экспортной модели Су-57 американские истребители перестанут быть единственными самолетами подобного боевого потенциала, доступными для приобретения за рубежом. Как отмечается в материале, сообщение об экспорте новейших истребителей ОКБ Сухого «успокоило все страны, недолюбливающие США»: теперь у них появится шанс дать отпор F-35.

«Ведь теперь многие враждующие с Америкой страны смогут обзавестись самолетами пятого поколения, и США придется хорошенько думать, прежде чем отправлять туда свои войска», — говорится в статье.