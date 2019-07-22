Китайские компании попросили отменить пошлины на сельхозимпорт из США

Китайские компании обратились к властям страны с просьбой отменить пошлины на импорт сельхозпродукции США, передает агентство Синьхуа со ссылкой на китайские власти.
Сообщается, что китайские компании запросили американских экспортеров о закупках сельхозпродукции и обратились к властям Китая с просьбой освободить их от пошлин, передает РИА Новости.
По данным агентства, комитет по тарифам соберет экспертный совет для изучения этих заявок.
Агентство добавляет, что китайские компании готовы продолжать импортировать определенную сельхозпродукцию из США, которая пользуется спросом в Китае.
США 9 июля заявили о решении отменить повышенные пошлины для 110 наименований китайских товаров. Китай в ответ заявил, что рассматривает это решение как обычную практику и со своей стороны уже установил соответствующий механизм по освобождению от пошлин и будет принимать меры в соответствии с запросом компаний.
| 2019-07-22T08:40:30+00:00 22 июля 2019, 11:27|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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