Китайские компании попросили отменить пошлины на сельхозимпорт из США

США 9 июля заявили о решении отменить повышенные пошлины для 110 наименований китайских товаров. Китай в ответ заявил, что рассматривает это решение как обычную практику и со своей стороны уже установил соответствующий механизм по освобождению от пошлин и будет принимать меры в соответствии с запросом компаний.