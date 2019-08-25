Китайские компании купили более 50% акций украинской «Мотор Сич»

Китайские компании Skyrizon и Xinwei Group купили более 50% акций украинского завода «Мотор Сич», который производит авиационные двигатели. Об этом сообщил директор предприятия по связям с общественностью Анатолий Малыш.

Сделка направлена на согласование в антимонопольный комитет Украины. Когда последует ответ, пока неизвестно.

«Китайские компании уже купили акции. Теперь решение за АМКУ, когда оно будет — мы не знаем», — цитирует Малыша «.

Сайт kp.ru писал, что Соединенные Штаты неоднократно выступали против продажи украинских двигателей для самолетов КНР, а когда узнали о планах китайских компаний приобрести «Мотор Сич», попытались помешать сделке.

На следующей неделе в Киев прибудет советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон, который должен будет изложить позицию Вашингтона по амбициям Пекина.