Китайские астрономы зафиксировали загадочные сигналы

Китайские астрономы, работающие на самом большом в мире сферическом радиотелескопе, зафиксировали повторяющиеся быстрые радиовсплески (FRB, от англ. Fast Radio Bursts) — загадочные сигналы, исходящие из источника, находящегося, предположительно, на расстоянии 3 млрд световых лет от Земли. Об этом сообщает в понедельник агентство «Синьхуа».

«Сигналы приняты на самом большом в мире сферическом радиотелескопе с пятисотметровой апертурой, они тщательно проверены и обработаны», — цитирует агентство заявление специалистов Китайских астрономических обсерваторий при Академии наук КНР.

Сферический радиотелескоп с пятисотметровой апертурой, известный как телескоп FAST, расположен в горах южнокитайской провинции Гуйчжоу.

Быстрые радиовсплески (FRB) представляют собой радиоимпульсы длительностью несколько миллисекунд. До сих пор у ученых нет обоснованного объяснения их природы.

| 2019-09-09T09:07:33+00:00 9 сентября 2019, 11:17|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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