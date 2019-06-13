Китайская орбитальная станция выбрана местом для проведения экспериментов

Совместный российско-индийский эксперимент по астрономии выбран ООН и Китаем для проведения на китайской орбитальной станции, развертывание которой в космосе начнется в 2020 году, сообщило управление ООН по вопросам космического пространства UNOOSA, сообщает РИА Новости.

В документе на сайте UNOOSA приведен список научных экспериментов, который накануне был отобран UNOOSA и Китайским агентством по пилотируемым космическим программам CMSA. Среди них эксперимент SING по спектроскопическому исследованию газов туманностей во Вселенной с помощью ультрафиолетового спектрографа. Постановщиками эксперимента являются Институт астрономии РАН (ИНАСАН) и Индийский институт астрофизики.

Китайскую модульную космическую станцию планируется собрать на орбите в начале 2020-х годов. Запуск базового модуля «Тяньхэ» намечается в 2020 году, к 2023 году к нему присоединят лабораторные модули «Вэньтянь» и «Мэнтянь». Общая масса станции составит 60 тонн, срок службы – 10 лет. На ней будут работать экипажи из трех космонавтов.