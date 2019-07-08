Китай завершил создание марсохода

Китайские ученые завершили строительство марсохода для осуществления первой исследовательской миссии КНР на Марсе. Как передает ТАСС, об этом в понедельник пишет газета Global Times.

«Китай запустит свою первую миссию на Марс в 2020 году, строительство марсохода уже завершено, — сообщает газета. — Миссия включает в себя орбитальный аппарат, марсоход и посадочный модуль».

Как сказал научный руководитель Китайской лунной программы Оуян Цзыюань, слова которого приводит издание, «основная задача исследования состоит в обнаружении признаков жизни на Марсе». «Миссия также будет изучать, имеет ли планета потенциал для какой-либо трансформации, чтобы в будущем сделать ее пригодной для жизни людей», — отметил эксперт.

По словам Оуян Цзыюаня, «китайский марсоход также исследует атмосферу и ландшафт Марса, его геологические и магнитные характеристики».

| 2019-07-08T08:31:46+00:00 8 июля 2019, 11:40|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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