Китай завершил создание марсохода

Китайские ученые завершили строительство марсохода для осуществления первой исследовательской миссии КНР на Марсе. Как передает ТАСС, об этом в понедельник пишет газета Global Times.

«Китай запустит свою первую миссию на Марс в 2020 году, строительство марсохода уже завершено, — сообщает газета. — Миссия включает в себя орбитальный аппарат, марсоход и посадочный модуль».

Как сказал научный руководитель Китайской лунной программы Оуян Цзыюань, слова которого приводит издание, «основная задача исследования состоит в обнаружении признаков жизни на Марсе». «Миссия также будет изучать, имеет ли планета потенциал для какой-либо трансформации, чтобы в будущем сделать ее пригодной для жизни людей», — отметил эксперт.

По словам Оуян Цзыюаня, «китайский марсоход также исследует атмосферу и ландшафт Марса, его геологические и магнитные характеристики».