Китай за новые переговоры между США и КНДР

Китай поддерживает проведение нового саммита лидеров США и Северной Кореи, надеется, что стороны смогут добиться прогресса, заявил председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином в Осаке в преддверии саммита G20, сообщает РИА Новости.

«Китайская сторона поддерживает проведение очередного саммита лидеров США и КНДР, надеемся, что стороны проявят гибкость и добьются прогресса в диалоге», — приводит слова Си Цзиньпина Центральное телевидение КНР.

Он подчеркнул, что все стороны должны твердо придерживаться курса по денуклеаризации, но в то же время необходимо учитывать закономерную обеспокоенность северокорейской стороны и соответствующим образом на нее реагировать.