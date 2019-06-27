Китай за новые переговоры между США и КНДР

Китай поддерживает проведение нового саммита лидеров США и Северной Кореи, надеется, что стороны смогут добиться прогресса, заявил председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином в Осаке в преддверии саммита G20, сообщает РИА Новости.

«Китайская сторона поддерживает проведение очередного саммита лидеров США и КНДР, надеемся, что стороны проявят гибкость и добьются прогресса в диалоге», — приводит слова Си Цзиньпина Центральное телевидение КНР.

Он подчеркнул, что все стороны должны твердо придерживаться курса по денуклеаризации, но в то же время необходимо учитывать закономерную обеспокоенность северокорейской стороны и соответствующим образом на нее реагировать.

| 2019-06-27T17:12:52+00:00 27 июня 2019, 21:50|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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