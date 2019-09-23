Китай выступил против внешнего вмешательства в дела Ирака

Китайский лидер и премьер-министр Ирака Адиль Абдул-Махди провели встречу в рамках официального визита главы иракского правительства в Пекин.

«Китай всецело поддерживает правительство Ирака в усилиях по обеспечению независимости, государственного суверенитета, единства и территориальной целостности, Пекин выступает против любого вмешательства внешних сил во внутренние дела Ирака», — заявил Си Цзиньпин, слова которого приводит Центральное телевидение Китая.

Он выразил готовность активно развивать двусторонние отношения с Ираком и продвигать стратегическое партнерство Пекина и Багдада на новый уровень. Си Цзиньпин также отметил важность наращивания взаимодействия с Ираком в рамках проектов инициативы «Один пояс, один путь».