Китай выступил против размещения американских ракет в АТР

«США публично заявили о планах размещения ракет средней дальности наземного базирования в АТР. Если они прибегнут к этим действиям, то это станет серьезной угрозой для безопасности Китая и России, мы внимательно следим за развитием событий и решительно выступаем против этих действий», — заявил он журналистам после консультаций с замминистра иностранных дел РФ Сергеем Рябковым.