Китай выступил против размещения американских ракет в АТР

Китай выступает против размещения американских ракет средней дальности наземного базирования в Азиатско-Тихоокеанском регионе, заявил заместитель министра иностранных дел Китая Ма Чжаосюй.
«США публично заявили о планах размещения ракет средней дальности наземного базирования в АТР. Если они прибегнут к этим действиям, то это станет серьезной угрозой для безопасности Китая и России, мы внимательно следим за развитием событий и решительно выступаем против этих действий», — заявил он журналистам после консультаций с замминистра иностранных дел РФ Сергеем Рябковым.
Он подчеркнул, что «Китай выступает против развертывания ракет США в АТР».
| 2019-11-27T16:48:46+00:00 27 ноября 2019, 20:40|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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