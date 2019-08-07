Китай выступает против указа США в отношении активов властей Венесуэлы

Официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин заявила в среду, что Китай выступает категорически против последних заявлений и действий США в отношении собственности правительства Венесуэлы.

Президент США Дональд Трамп подписал 5 августа исполнительный указ о полной блокировки собственности правительства Венесуэлы в американской юрисдикции и запрет на любое предоставление ему финансовых средств, товаров и услуг.

«Слова и действия американской стороны являются грубым вмешательством во внутренние дела Венесуэлы и серьезным нарушением основных норм и принципов международных отношений», — сказала Хуа Чуньин, ее слова приводит сайт МИД КНР. «Китайская сторона выступает категорически против этого», — указала она.

Официальный представитель ведомства отметила, что «выбор правящей партии является внутренним делом страны, которое должен решать ее народ». «Выбор стран, с которыми сотрудничает страна, тоже является ее собственным делом», — добавила Хуа Чуньин, подчеркнув, что «санкции не способствуют решению проблем и лишь усугубляют риск бесконтрольности над ситуацией». «Китай решительно призывает американскую сторону рассмотреть суть вопроса и вернуться на верный путь уважения к международному праву», — резюмировала Хуа Чуньин.(ТАСС)