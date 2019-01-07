Китай выразил США протест из-за прохода эсминца вблизи спорных островов

Китай выразил протест США в связи с проходом американского эсминца вблизи спорных островов Сиша (Парасельские острова) в Южно-Китайском море, заявил в понедельник официальный представитель МИД КНР Лу Кан.

Ранее пресс-секретарь Тихоокеанского флота США Рейчел Макмарр сообщила, что ракетный эсминец McCampbell прошел в 12 милях от спорных островов в рамках «операции по обеспечению свободы навигации» и вызова чрезмерным «морским требованиям». По словам Макмарр, операция не направлена против конкретной страны и не имеет политической составляющей.