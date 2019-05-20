Китай выразил протест из-за захода эсминца ВМС США в Южно-Китайское море

Китай выражает решительный протест в связи с «самовольным» заходом корабля ВМС США в акваторию спорного рифа Хуанъянь в Южно-Китайском море, заявил в понедельник на брифинге официальный представитель МИД КНР Лу Кан.

Ранее агентство Рейтер со ссылкой на представителя ВМС США сообщило, что эсминец ВМС США Preble прошел в 12 милях от спорного острова Хуанъянь (риф Скарборо) в Южно-Китайском море, «чтобы оспорить чрезмерные морские претензии и сохранить доступ к водным путям в соответствии с международным правом».