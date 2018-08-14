Китай выразил недовольство оборонным бюджетом США

В МИД КНР заявили, что в оборонном бюджете США на 2019 год содержится негативный подход в отношении Китая. В частности, в нем прописаны ограничения на контракты с китайскими компаниями ZTE и Huawei.

«Китай неоднократно выражал свою позицию по этому вопросу. Мы призываем США отказаться от менталитета холодной войны»,— говорится в сообщении МИД КНР, пишет “Ъ”.

Также документ предполагает меры, направленные на сдерживание России, Ирана и КНДР. Церемония подписания президентом США Дональдом Трампом оборонного бюджета прошла на военной базе Форт-Драм в штате Нью-Йорк, где расквартирована 10-я горная дивизия США.

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| 2018-08-14T10:20:35+00:00 14 августа 2018, 11:35|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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