Китай вводит санкции против американских поставщиков оружия Тайваню

Китай намерен ввести санкции против американских поставщиков оружия Тайваню. Об этом говорится в заявлении китайского Министерства иностранных дел, передает Голос Америки.

Поставка американского вооружения Тайваню «наносит ущерб национальной безопасности» КНР, утверждают в Пекине.

Накануне в Вашингтоне одобрили продажу танков, баллистических ракет и других вооружений на Тайвань на общую сумму $2,2 миллиарда.

Соединенные Штаты являются основным поставщиком вооружений Тайваню, который в Пекине называют «отколовшейся китайской провинцией». Пекин никогда не исключал возможность применения военной силу для того, чтобы заставить Тайвань войти в состав КНР.