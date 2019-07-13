Китай вводит санкции против американских поставщиков оружия Тайваню

Китай намерен ввести санкции против американских поставщиков оружия Тайваню. Об этом говорится в заявлении китайского Министерства иностранных дел, передает Голос Америки.

Поставка американского вооружения Тайваню «наносит ущерб национальной безопасности» КНР, утверждают в Пекине.

Накануне в Вашингтоне одобрили продажу танков, баллистических ракет и других вооружений на Тайвань на общую сумму $2,2 миллиарда.

Соединенные Штаты являются основным поставщиком вооружений Тайваню, который в Пекине называют «отколовшейся китайской провинцией». Пекин никогда не исключал возможность применения военной силу для того, чтобы заставить Тайвань войти в состав КНР.

| 2019-07-13T13:05:08+00:00 13 июля 2019, 13:51|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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