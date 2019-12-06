Китай ввел зеркальные ограничения в отношении работающих в стране дипломатов США

Правительство КНР приняло решение о введении зеркальных ограничительных мер в отношении работающих в стране дипломатов США. Об этом в пятницу на регулярном брифинге заявила официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.

«В ответ на введенные Госдепартаментом США ограничения для китайских дипломатов, которые начали действовать в октябре этого года, Китай уведомил посольство США в КНР о том, что мы немедленно примем ответные меры, — сказала она. — Китайская сторона вызвала представителя посольства США в КНР 4 декабря и уведомила, что с этой же даты были введены указанные меры».

По просьбе журналистов она подтвердила информацию о том, что среди ограничений есть требование к американским дипломатам уведомлять МИД КНР о намерении встретиться с сотрудниками региональных властей Китая за пять рабочих дней до такой встречи.

«Верно. Наши меры являются зеркальными по отношению к тем ограничениям, которые ввели в отношении нас США. Речь идет об уведомлении за пять рабочих дней», — сказала она в ответ на соответствующий вопрос.(ТАСС)