Китай ввел санкции против ряда НПО США

Китай вводит санкции в отношении ряда неправительственных организаций США, включая Human Rights Watch, в ответ на принятие закона по Гонконгу.

Как передает РИА Новости, об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.

«Недавно США приняли закон «О защите прав человека и демократии в Гонконге», игнорируя протест Китая, это стало серьезным нарушением международного права и основных норм международных отношений, а также вмешательством во внутренние дела КНР, Пекин в этом отношении выразил свой решительный протест. В ответ на это Китай принял решение ввести санкции в отношении ряда американских неправительственных организаций, включая NDI, HRW, Freedom House», — заявила дипломат.

Ранее были приостановлены переговоры по достижению американо-китайского торгового соглашения в связи с принятым в США законом о демократии и правах человека в Гонконге.

| 2019-12-02T12:18:28+00:00 2 декабря 2019, 13:14|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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