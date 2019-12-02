Китай ввел санкции против ряда НПО США

Китай вводит санкции в отношении ряда неправительственных организаций США, включая Human Rights Watch, в ответ на принятие закона по Гонконгу.

Как передает РИА Новости, об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.

«Недавно США приняли закон «О защите прав человека и демократии в Гонконге», игнорируя протест Китая, это стало серьезным нарушением международного права и основных норм международных отношений, а также вмешательством во внутренние дела КНР, Пекин в этом отношении выразил свой решительный протест. В ответ на это Китай принял решение ввести санкции в отношении ряда американских неправительственных организаций, включая NDI, HRW, Freedom House», — заявила дипломат.

Ранее были приостановлены переговоры по достижению американо-китайского торгового соглашения в связи с принятым в США законом о демократии и правах человека в Гонконге.