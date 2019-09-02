Китай вновь ослабил юань к доллару до очередного 11-летнего минимума

Обменный курс юаня продолжает ослабляться к доллару, обновляя минимумы с марта 2008 года, китайский Центробанк в понедельник опустил курс национальной валюты еще на 4 пункта – до 7,0883 юаня за доллар, следует из информации на сайте регулятора.
Курс юаня на таком уровне был зафиксирован 13 марта 2008 года, когда стоимость 1 доллара составила до 7,0882 юаня.
Народный банк Китая в начале августа впервые после глобального финансового кризиса 2008 года установил средний обменный курс юаня ниже отметки 7 юаней за доллар — на уровне 7,0039 юаня за доллар. С тех пор китайская валюта продолжает постепенно ослабевать.
Центробанк Китая начал опускать курс национальной валюты на фоне решения США с 1 сентября ввести новые пошлины на китайский экспорт объемом 300 миллиардов долларов. Новые взаимные пошлины вступили в силу в минувшее воскресенье.
| 2019-09-02T09:57:34+00:00 2 сентября 2019, 11:26|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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