Китай успешно вывел на орбиту Земли три спутника

Китай в воскресенье осуществил запуск ракеты-носителя «Чанчжэн-4-Би» с тремя спутниками на борту. Как сообщило агентство «Синьхуа», спутники успешно вышли на заданные орбиты.

По его данным, запуск был осуществлен с космодрома Тайюань (провинция Шаньси, Северный Китай). Полезная нагрузка ракеты-носителя включала в себя аппарат дистанционного зондирования Gaofen-7, научно-исследовательский спутник Судана, а также космический аппарат «Тяньи-15».

Как отмечает агентство, Gaofen-7 будет использоваться для картографических съемок Земли, при подготовке проектов в строительной сфере, а также статистических наблюдений. Его основными операторами станут Министерство природных ресурсов, Государственное статистическое управление и Министерство жилья, городского и сельского строительства КНР.(ТАСС)