Китай спустил на воду два новых эсминца проекта 052D

Два новейших китайских эсминца проекта 052D спущены на воду на судостроительной верфи города Далянь (северо-восточная провинция Ляонин). Как передает ТАСС, об этом во вторник сообщила газета South China Morning Post.

По данным издания, в настоящее время ВМС Народно-освободительной армии Китая (НОАК) располагают 20-ю мощными кораблями этого типа. 11 из них уже приняты на вооружение, остальные проходят испытания или оснащение оборудованием.

Эксперты сравнивают китайские корабли 052D с эскадренными миноносцами ВМС США класса Arleigh Burke, однако многие военные специалисты считают, что американские корабли при схожих габаритах мощнее и имеют лучшие характеристики. Так, дальность плавания Arleigh Burke достигает 4,4 тыс. морских миль при скорости 20 узлов. У китайских эсминцев эти показатели составляют 4 тыс. миль и 15 узлов, а полное водоизмещение — 7500 против 9800 тонн.

Как отметил гонконгский военный аналитик Сун Чжунпин, ВМС НОАК делает ставку на модернизацию флота и постепенный вывод из его состава устаревающих кораблей типа 051, 053, а также малых противолодочных кораблей проекта 037.