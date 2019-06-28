Китай, Сирию и вопросы разоружения обсудили Путин с Трампом

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп во время переговоров на полях G20 обсудили Китай, Сирию, ситуацию в Идлибе и вопросы стратегической стабильности, заявил, как передает РИА Новости, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Говорили о международной торговле, говорили о международных делах. Затрагивалась и Сирия, положение дел в Идлибе. Говорили про Турцию в этом контексте, говорили и про Китай и достаточно обстоятельно поговорили по вопросам разоруженческим, вопросам стратегической стабильности», — сообщил Песков журналистам.