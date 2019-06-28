Китай, Сирию и вопросы разоружения обсудили Путин с Трампом

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп во время переговоров на полях G20 обсудили Китай, Сирию, ситуацию в Идлибе и вопросы стратегической стабильности, заявил, как передает РИА Новости, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Говорили о международной торговле, говорили о международных делах. Затрагивалась и Сирия, положение дел в Идлибе. Говорили про Турцию в этом контексте, говорили и про Китай и достаточно обстоятельно поговорили по вопросам разоруженческим, вопросам стратегической стабильности», — сообщил Песков журналистам.

| 2019-06-28T15:53:19+00:00 28 июня 2019, 19:20|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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