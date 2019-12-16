Китай сделал США представление в связи с выдворением двух дипломатов КНР

Китайские власти сделали США представление в связи с выдворением двух дипломатов КНР. Об этом сообщил в понедельник официальный представитель МИД Китая Гэн Шуан.

«Это обвинение — серьезное искажение фактов. Китайская сторона уже сделала Соединенным Штатам представление, выразив протест», — сказал он на регулярном брифинге.

Представитель МИД КНР подчеркнул, что США должны придерживаться положений Венской конвенции и обеспечить защиту прав дипломатов КНР. «Мы требуем, чтобы американская сторона исправила свои ошибки», — отметил Гэн Шуан.

Как сообщила в воскресенье газета The New York Times, власти США минувшей осенью тайно выдворили из страны двух сотрудников посольства Китая, заподозрив их в попытке проникнуть на территорию американской военной базы в городе Норфолк (штат Вирджиния). Издание акцентирует внимание на том, что Соединенные Штаты не высылали китайских дипломатов, обвиняемых в шпионаже, уже более 30 лет.(ТАСС)