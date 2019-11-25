Китай считает США «закулисным спонсором» протестов в Гонконге

Пекин считает, что США поддерживают и являются «закулисным спонсором» протестов в Гонконге, сказал заместитель министра иностранных дел КНР Лэ Юйчэн.
Массовые протесты, спровоцированные рассмотрением законопроекта об экстрадиции, идут в Гонконге с начала июня, за это время полиция задержала почти 4,5 тысячи человек, свыше 1,5 тысячи были госпитализированы из-за полученных на улицах травм, пострадали более 400 полицейских. После масштабных акций протеста власти Гонконга пошли на уступки, и в начале октября законопроект был полностью отозван. Тем не менее протесты не прекратились, они стали малочисленными, но более ожесточенными.
«Во многом это связано с внешним вмешательством, в первую очередь, со стороны США и других западных стран. Потому мы считаем, что США — закулисный спонсор этих волнений», — заявил китайский дипломат журналистам.
Власти Китая неоднократно обвиняли США во вмешательстве в дела Гонконга.(РИА Новости)