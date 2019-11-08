Китай считает, что США должны отказаться от санкций и давления на Иран

США должны отказаться от политики односторонних санкций и давления на Иран, заявил в пятницу спецпосланник правительства Китая по вопросам Ближнего Востока Чжай Цзюнь, комментируя новые санкции США.
США ввели санкции против девяти граждан Ирана, в том числе сына верховного лидера страны, а также против генштаба вооруженных сил республики.
«Китайская сторона считает, что США должны отказаться от этих методов, отказаться от односторонних санкций и оказания крайнего давления на Иран, потому что только так можно вернуться на изначальный правильный путь решения проблемы», — заявил на брифинге китайский дипломат.
Он подчеркнул, что нынешняя напряженная обстановка на Ближнем Востоке связана с односторонними санкциями и давлением, оказываемым США, а также с односторонним выходом США из соглашения по ядерной сделке с Тегераном.(РИА Новости)