Китай считает, что действия США наносят урон системе международного контроля вооружений

США своими действиями и внешней политикой наносят урон действующей системе международного контроля над вооружениями. Об этом в среду по итогам российско-китайских консультаций по вопросам стратегической стабильности на совместной пресс-конференции со своим коллегой Сергеем Рябковым заявил заместитель министра иностранных дел КНР Ма Чжаосюй.

«Они выходят из целого ряда договоренностей и проводят одностороннюю политику, усиливая конкуренцию между крупными странами, а также публично называют Китай и Россию главными стратегическими конкурентами, всеми силами оказывая давления на КНР и РФ», — указал он.

«Эти действия не только подрывают послевоенную международную систему контроля над вооружениями, но и наносят серьезный урон глобальной стратегической стабильности», — подчеркнул замглавы ведомства.(ТАСС)

| 2019-11-27T15:50:45+00:00 27 ноября 2019, 18:00|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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