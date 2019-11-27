Китай считает, что действия США наносят урон системе международного контроля вооружений

США своими действиями и внешней политикой наносят урон действующей системе международного контроля над вооружениями. Об этом в среду по итогам российско-китайских консультаций по вопросам стратегической стабильности на совместной пресс-конференции со своим коллегой Сергеем Рябковым заявил заместитель министра иностранных дел КНР Ма Чжаосюй.

«Они выходят из целого ряда договоренностей и проводят одностороннюю политику, усиливая конкуренцию между крупными странами, а также публично называют Китай и Россию главными стратегическими конкурентами, всеми силами оказывая давления на КНР и РФ», — указал он.

«Эти действия не только подрывают послевоенную международную систему контроля над вооружениями, но и наносят серьезный урон глобальной стратегической стабильности», — подчеркнул замглавы ведомства.(ТАСС)