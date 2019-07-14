Китай проведет военные учения возле Тайваня

Китай в ближайшие дни проведет военные учения возле Тайваня.

Как передаёт Report, об этом говорится в опубликованном в воскресенье заявлении министерства обороны КНР на фоне поездки главы администрации острова в США и недавнего одобрения Вашингтоном продажи Тайбэю вооружений.

«Народно-освободительная армия Китая в ближайшие дни проведет военные учения в воздушном пространстве и морской акватории у юго-восточного побережья. Это плановые мероприятия, организованные в соответствии с годовым планом вооруженных сил», — следует из заявления