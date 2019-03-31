Китай продолжил заморозку тарифов на импорт автомобилей из США

В Министерстве Китайской народной республики (КНР) сообщили, что они приняли решение продлить приостановку действия повышенных пошлин для импорта из США автомобилей и запчастей, сообщает rbc.ua.

Заморозка действия повышенных пошлин будет продлено с 1 апреля 2019 года.

«Государственная комиссия КНР по таможенным тарифам постановила продолжить приостановку действия решения о взимании повышенных таможенных пошлин на автомобили и комплектующие из США», — сообщили в Минфине КНР.

Также они добавили, что срок приостановления мер по корректировке тарифов будет объявлено отдельно.