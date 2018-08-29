Китай призывает очистить космическое пространство от оружия

Китай призывает как можно скорее заключить многосторонний договор по контролю над вооружениями в космическом пространстве, говорится в опубликованном на сайте МИД позиционном документе КНР к 73-й сессии Генассамблеи ООН.

«Правительство Китая выступает за мирное использование космоса, выступает против размещения оружия и гонки вооружений в космическом пространстве», — говорится в документе.Китайская сторона напомнила, что ранее Пекин и Москва совместно представили на рассмотрение женевской Конференции по разоружению проект договора о предотвращении размещения оружия в космосе. Отмечается, что в ответ на возникшие у ряда стран вопросы КНР и РФ также предоставили рабочий документ по проекту договора.