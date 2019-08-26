Китай призвал США соблюдать обязательства в сфере ограничения вооружений

Правительство Китая призывает США прекратить провоцировать новую гонку вооружений и выполнять обязательства в рамках международного режима ограничения вооружений. Так официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан в понедельник на брифинге прокомментировал поручение президента России Владимира Путина проанализировать уровень угрозы в связи с испытанием США новой модификации крылатой ракеты и принять меры по подготовке симметричного ответа.

«Проведение США ракетных испытаний, которые ранее были запрещены договором, демонстрирует, что истинная цель выхода американской стороны из соглашения (Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) — прим. ТАСС) заключалась в том, что развязать себе руки и достичь одностороннего военного превосходства. Такой шаг приведет к новому витку гонки вооружений и усилению военной конфронтации», — подчеркнул он.

«Это оказало серьезный негативный эффект на международную и региональную безопасность. Призываем США отказаться от мышления времен холодной войны и игр с нулевой суммой, проявлять сдержанность, честно соблюдать действующий международный режим в сфере ограничения вооружений и тем самым внести вклад в глобальный стратегический баланс и стабильность, а также международный и региональный мир», — резюмировал дипломат.