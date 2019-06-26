Китай призвал США снять эмбарго с Кубы

Китай призывает США как можно скорее снять эмбарго с Кубы, что соответствует интересам обеих стран, а также поспособствует поддержанию стабильности в регионе, заявил на брифинге в среду официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан, передает РИА Новости.

«Китай всегда выступает против введения односторонних санкций и применения экстерриториальной юрисдикции, основанной на внутренних законах той или иной страны, уважение и взаимовыгодное сотрудничество должны быть основой взаимодействия с другими странами. Эмбарго США в отношении Кубы нанесло значительной урон экономическому и социальному развитию Кубы, а также благосостоянию кубинского народа», — заявил дипломат.

По его словам, эти действия неправильные и они должны быть прекращены, и это позиция не только Китая, но также позиция большинства членов ООН.

«США и Куба являются морскими соседями, они должны стремиться к нормализации отношений. Китай призывает США следовать целям и принципам Устава ООН, а также основным нормам международного права, как можно скорее снять эмбарго с Кубы, что соответствует интересам обеих стран и их народов, а также поспособствует поддержанию стабильности и развития в регионе», — подчеркнул он.

Белый дом ранее в этом году объявил об ограничениях поездок на Кубу американцев, у которых нет родственников в этой стране. Кроме того, США вводят ограничения на перевод денежных средств американцев на Кубу в размере 1 тысячи долларов в квартал.

Поводом для введения санкций стали обвинения в адрес кубинских властей в нарушении прав человека. При этом президент США Дональд Трамп пригрозил Кубе санкциями «самого высокого уровня» в связи с поддержкой этой страной правительства Венесуэлы во главе с президентом Николасом Мадуро, которого США считают нелегитимным.

Ранее советник американского президента по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что администрация США изучает дополнительные меры, чтобы предотвратить поставки нефти из Венесуэлы на Кубу. По его словам, Куба оказывает военную поддержку Венесуэле, так как получает от нее нефть по ценам значительно ниже мирового рынка.