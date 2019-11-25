Китай призвал США прекратить притеснять китайские компании после запрета на Huawei и ZTE

Правительство Китая призывает американские власти прекратить притеснять работающие на рынке США китайские компании. Так официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан в понедельник прокомментировал решение американской администрации запретить китайским компаниям Huawei и ZTE участвовать в госпрограмме субсидирования.

«Мы вновь призываем США не использовать национальную безопасность в качестве предлога, прекратить притеснять китайские предприятия и оказывать на них давление. Взамен США должны создать справедливую и недискриминирующую среду для китайских предприятий», — сказал он.

«США уже привыкли бездоказательно обвинять китайские компании. Они используют государственную власть для оказания давления на определенные страны и предприятия» — подчеркнул дипломат. «Подобная практика экономического притеснения является нарушением провозглашаемых ими самими принципов рыночной экономики», — добавил Гэн Шуан.(ТАСС)