Китай призвал США не вмешиваться в дела Гонконга

«Гонконг является важным международным финансовым, торговым и транспортным центром. Хаос в Гонконге не соответствует интересам ни одной из сторон, в том числе и американской. Мы настоятельно призываем США уважать нормы международного права и основополагающие принципы международных отношений, уважать суверенитет Китая и прекратить вмешиваться во внутренние дела Китая и делать безответственные заявления, делать больше для процветания и развития Гонконга», — заявил на брифинге Гэн Шуан, комментируя слова Трампа.