Китай призвал ЕС немедленно прекратить вмешиваться в дела Гонконга

Правительство Китая призывает Европейский союз немедленно прекратить любые вмешательства в дела Гонконга. Как передает ТАСС, об этом говорится в опубликованном в воскресенье заявлении постоянного представительства КНР при Европейском союзе.

«Мы вновь призываем ЕС соблюдать международное право и базовые принципы международных отношений, надлежащим образом уважать суверенитет Китая и немедленно прекратить вмешательства в дела Гонконга и внутренние дела КНР для того, чтобы не подрывать здоровое и стабильное развитие отношений между Китаем и Евросоюзом», — указывается в документе.

«Намерены подчеркнуть, что дела Гонконга являются в чистом виде внутренним делом Китая, в которое нельзя вмешиваться ни одному иностранному правительству или организации. ЕС, проигнорировав замечание Китая, неоднократно вмешивался в дела Гонконга и внутренние дела КНР. Китай глубоко обеспокоен этим и выражает решительный протест в связи с такими действиями», — указывается в заявлении постпредства КНР при ЕС.

Как отмечается в заявлении, принцип «Одна страна, две системы» прописан в конституции КНР и основном законе Гонконга, а не в нормах международного права. «Центральное правительство продолжит решительно и непоколебимо проводить политику «Одна страна, две системы» и будет поддерживать долгосрочную стабильность и процветания Гонконга», — говорится в документе миссии.