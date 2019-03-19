Китай призвал Далай-ламу уважать законы и предписания

Далай-лама в интервью агентству Рейтер заявил, что после смерти его инкарнация может быть найдена в Индии, где он прожил 60 лет в изгнании. По его словам, преемник, которого выберет Китай, не будет пользоваться доверием и уважением.

Далай-лама XIV Тэнзин Гьяцо бежал из Тибета в 1959 году после провала вооруженного выступления против властей КНР. Вместе со своими сторонниками он живет в индийском городе Дхармсала, где действует «тибетское правительство в изгнании». В марте 2011 года Далай-лама объявил о снятии с себя полномочий его лидера, однако это не охладило полемику между ним и Пекином, где его продолжают считать сепаратистом.

«Сам Далай Лама XVI также был найден и утвержден в соответствии с религиозными предписаниями и историческим сложившимися предписаниями, тогдашнее правительство КНР, которому был направлен письменный запрос, одобрило наследование. Поэтому все, в том числе Далай-лама, должны уважать государственные законы и руководствоваться религиозными предписаниями и исторически сложившимися правилами», — заявил официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан, комментируя заявление Далай-ламы.