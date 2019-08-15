Китай примет меры в ответ на введение США пошлин на китайский импорт на $300 млрд

Правительство Китая будет вынуждено принять ответные меры на введение США ввозных пошлин в отношении китайских товаров на общую сумму в $300 млрд. Об этом говорится в заявлении Комитета по тарифам Госсовета КНР, передает ТАСС.

«Такие шаги американской стороны нарушают консенсус, достигнутый между главами государств двух стран во время их встреч в Аргентине и Осаке, и идут вразрез с верным путем переговоров по урегулированию разногласий. Китай будет вынужден принять необходимые ответные меры», — цитируется заявление комитета в сообщении Министерства финансов КНР.

| 2019-08-15T14:06:42+00:00 15 августа 2019, 16:10|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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