Китай примет меры в ответ на введение США пошлин на китайский импорт на $300 млрд

Правительство Китая будет вынуждено принять ответные меры на введение США ввозных пошлин в отношении китайских товаров на общую сумму в $300 млрд. Об этом говорится в заявлении Комитета по тарифам Госсовета КНР, передает ТАСС.

«Такие шаги американской стороны нарушают консенсус, достигнутый между главами государств двух стран во время их встреч в Аргентине и Осаке, и идут вразрез с верным путем переговоров по урегулированию разногласий. Китай будет вынужден принять необходимые ответные меры», — цитируется заявление комитета в сообщении Министерства финансов КНР.