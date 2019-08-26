Китай пригрозил США ответными мерами в случае повышения пошлин

Официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан заявил, что Китай примет ответные меры, если Соединенные Штаты увеличат пошлины на китайские товары. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, подобный шаг со стороны властей США станет серьезным нарушений договоренной глав двух государства.

«Должен сказать, что угрозы и устрашение не сработают с Китаем», — подчеркнул Шуан.

Он пояснил, что в таком случае Китай сделает все возможное, чтобы защитить свои законные права и интересы.

До этого американский лидер Дональд Трамп заявил, что США повысят пошлины на китайские товары объемом $300 млрд на 15 % с 1 сентября.